Son dakika haberleri... Rusya'da son 24 saatte 5 bin 57 yeni koronavirüs vakası Gelen son dakika haberlerine göre Rusya'da son 24 saatte 5 bin 57 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 57 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 907 bin 758'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 57 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 907 bin 758 yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 124 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 15 bin 384 ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA