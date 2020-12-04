Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu
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Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu

04.12.2020 15:25 | Son Güncelleme: 04.12.2020 16:47

Stas Reeflay isimli bir Rus YouTuber, bir izleyicisinin para teklifi üzerine 28 yaşındaki hamile kız arkadaşını soğukta bekleterek ölümüne sebep oldu.

Rusya'da kan donduran bir olay yaşandı. Yerel medyadaki habere göre, Rus asıllı Stas Reeflay adlı YouTuber'a canlı yayın sırasında bir izleyici, kız arkadaşını soğukta bekletmesi karşılığında 1,000 dolar vereceğini söyledi. Bunun üzerine Reeflay, kız arkadaşı Valentina Grigoryeva'yı sadece iç çamaşırıyla sıfırın altındaki soğukta balkona kapattı. Grigoryeva'nın hipotermi sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

CİNAYET SONRASI YAYININA DEVAM ETTİ

Genç kızın balkonda olduğu süre boyunca yayın yapan Reeflay, sağlık görevlilerini aradıktan sonra da yayın yapmaya devam etti. Yaşanan olayın ardından pek çok sosyal medya kullanıcısı 'kadınlara yönelik şiddet ve zulüm sahnelerini sorunsuzca gösterdiği' gerekçesiyle YouTube'a tepki gösterdi.

Rus YouTuber, hamile kız arkadaşını canlı yayında öldürdü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilirken, Rusya Soruşturma Komitesi, "Evinde cesedi bulunan genç adamın ölen kişiye karşı olası hukuka aykırı eylemleri olup olmadığı kontrol edilecek" açıklamasında bulundu.

Rus YouTuber, hamile kız arkadaşını canlı yayında öldürdü
Rus YouTuber, hamile kız arkadaşını canlı yayında öldürdü
Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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