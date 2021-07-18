Son dakika haberleri: Rize'deki sel felaketine Kayseri'den destek

Edinilen son dakika haberine göre Kayseri'nin ve Türkiye'nin ilk ve tek gönüllü akarsu sualtı arama kurtarma ekibi olan Türkuaz, 10 kişilik ekibi ile sel felaketinin yaşandığı Rize'de çalışmalara katkı sağlamak amacıyla kente gitti.

Kayseri'nin ve Türkiye'nin ilk ve tek gönüllü akarsu sualtı arama kurtarma ekibi olan Türkuaz, 10 kişilik ekibi ile sel felaketinin yaşandığı Rize'de çalışmalara katkı sağlamak amacıyla kente gitti. Ayrıca, AFAD Kayseri'den bölgeye giden 5 kişilik ekipte 4 gündür arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kurulduğu 1996 yılından itibaren Kayseri'de ve İç Anadolu bölgesinde vatandaşların imdadına yetişen Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği, Rize'deki sel felaketine kayıtsız kalmadı. 10 kişilik ekip ile kente hareket eden gönüllü balım adamlar, arama çalışmalarına katkı sunacak.

AFAD Kayseri'den 5 kişilik ekipte Rize'de

Ayrıca, AFAD Kayseri'den de kente giden 5 kişilik ekip, 4 gündür arama çalışmalarını sürdürüyor. AFAD Müdahale Şube Müdürü Hasan Say yönetiminde çalışmalarına devam eden ekip, kaybolan vatandaşların bulunması için mesai harcıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı