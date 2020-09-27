Putin, Ermenistan-Azerbaycan gerginliğine dahil oldu: Askeri adımlar durmalı
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Putin, Ermenistan-Azerbaycan gerginliğine dahil oldu: Askeri adımlar durmalı

27.09.2020 18:36 | Son Güncelleme: 27.09.2020 19:38

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Putin, askeri adımların durması gerektiği söyledi.

Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan sınır hattına düzenlediği saldırıların ardından başlayan çatışmalar sonrası tüm dünya gözünü Ermenistan-Azerbaycan sınırına çevirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bölgedeki gerilimin artması üzerine Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı telefonla aradı.

"ASKERİ ADIMLAR DURMALI"

Kremlin Basın Servisi tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Rusya tarafı, büyük çaplı askeri çatışmaların devam etmesi nedeniyle derin endişelerini dile getirdi. Görüşmede, çatışmaların daha da artmasını önlemek için gerekli tüm çabayı göstermenin önemli olduğu ve daha da önemlisi, askeri adımların durması gerektiği kaydedildi" denildi.

Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Putin, Ermenistan-Azerbaycan gerginliğine dahil oldu: Askeri adımlar durmalı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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