Son dakika haberleri: Polonya-Ukrayna sınırında doktorlar, Ukraynalı savaş mağdurlarına destek oluyor

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle ülkelerinden kaçan Ukraynalılara Polonya sınırında Almanya'dan gelen doktorlar destek oluyor.

Savaştan kaçarak Polonya'ya sığınan Ukraynalılara, gönüllü görev yapan doktorlar ilk tedaviyi uyguluyor.

Humanity First adlı yardım kuruluşuyla Almanya'nın Hannover kentinden Polonya-Ukrayna sınır bölgesindeki Medyka'ya gelen Doktor Wjahat Ahmed Waraich, AA muhabirine, Ukrayna'dan soğukta uzun yol katederek gelenlere mercimek çorbası ve çay ikram ettiklerini belirtti.

Ukrayna'dan özellikle kadın, çocuk ve yaşlıların geldiğini anımsatan Waraich, bu kişilere tıbbi olarak da yardım ettiklerini aktardı.

Waraich, "Maalesef sağlık durumları çok iyi değil çünkü buraya gelen birçok kişi, özellikle de çocuklar ve yaşlılar uzun bir yoldan geliyor. Gelenler su eksikliği çekiyor, bitkinler ve çoğunun enfeksiyonu veya yaraları var. Biz burada insanlara tıbbı destek veriyoruz ve onları tedavi ediyoruz. Bazıları da bitkinlikten yere düştükleri için yüzlerinde yaralar var." şeklinde konuştu.

Ukraynalı mültecilerle aktif olarak ilgilenmeye çalıştıklarını vurgulayan Waraich, "Normalde insanlar doktora gider ama buradaki insanlar travma yaşıyor. İnsanlarla konuşmak zorundasın. Biz daha çok insanların yanına gidip iyi olup olmadıklarını soruyoruz. O zaman yaraları olduğunu hatırlıyorlar. Biz de tedavi ediyoruz." dedi.

Kovid-19 salgınının bitmediğine dikkati çeken Waraich, savaştan kaçanların, şok ve üzüntüden maske takmayı unuttuklarını, ancak açık havada bulundukları için virüsün kapalı alan kadar kolay bulaşmadığını kaydetti.

Waraich, "Savaşta en büyük acıyı çocuklar çekiyor. Babaları olmadan anneleriyle geliyorlar çünkü babaları ülkelerinde savaşıyor. Bu kalbi parçalayan üzüntülü bir durum ve bunu izlemek acı veriyor. Bu bir kez daha savaşta insanın değeri olmadığını gösteriyor. Bu nedenle savaşın hızlı şekilde sona ermesi lazım." ifadesini kullandı.