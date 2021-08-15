Son dakika haberleri! Polisten kavga eden iki aile üyelerine 'Yeter artık, uzaklaşın' anonsu

Son dakika haberler... ANTALYA'da komşu iki aile arasında çıkan kavgayı sonlandırmak isteyen polis yoğun çaba harcadı.

ANTALYA'da komşu iki aile arasında çıkan kavgayı sonlandırmak isteyen polis yoğun çaba harcadı. 'Bitti' derken, yeniden başlayan kavgayı polisin, "Yeter artık ya. Uzaklaşın artık" anonsu da durduramadı. Kavga, polisin yarım saatlik uğraşıyla sonlandırıldı.

Olay, Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6051. Sokak'taki sitede meydana geldi. Aynı apartmanda oturan komşu iki kadın arasında, bilinmeyen nedenle çıkan tartışmaya, ailenin gençleri de dahil oldu. İki aile arasındaki kavgayı görenler polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen asayiş ekibi, kavgayı ayırmakta güçlük çekince takviye istedi.

'YETER ARTIK'

Haber merkezi, bölgeye yakın tüm polisleri olay yerine yönlendirdi. Onlarca polisin müdahale ettiği kavga, sitenin bahçesinden sokağa taştı. Kavga tam 'bitti' derken, apartmanlar arasından çıkan gençler, tansiyonu yeniden yükseltti. Bir polis memuru sitenin önündeki kalabalığı dağıtmak için araçtan sık sık anons yaptı. Polisin, "Yeter artık ya. Neden anlamak istemiyorsunuz? Uzaklaşın artık. Burada sorun istemiyorum" sözleri, yaşanan gerginliği bitirmeye yetmedi. Bir kadın, vücuduna zarar vermek isteyen yakınını durdurmak isterken bayıldı. O an, DHA kamerasına yansıdı. Fenalaşan yaşlı bir kadın da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kavga yarım saatlik uğraş sonunda aile büyüklerinin araya girmesiyle sonlandırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin