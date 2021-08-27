Polisten kaçtı, çıkmaz sokağa girince aracı bırakıp kaçtı

Polisten kaçtı, çıkmaz sokağa girince aracı bırakıp kaçtı Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan aracın alkollü sürücüsü, çıkmaz sokağa girince aracı bırakıp yaya olarak kaçtı.

Polisten kaçtı, çıkmaz sokağa girince aracı bırakıp kaçtı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan aracın alkollü sürücüsü, çıkmaz sokağa girince aracı bırakıp yaya olarak kaçtı.

Bursa'da İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri Sinanbey mahallesi Yenişehir Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Cadde üzerinde uygulamayı fark eden 34 BMD 016 plakalı otomobil sürücüsü polisin "dur" ihtiharına uymayarak ara sokağa girerek kaçmak istedi. Alkollü olduğu öğrenilen sürücü çıkmaz sokağa girince aracı bırakarak kaçtı. Otomobili bıraktığı yere gelen ekipler sürücüyü bulamadı. Otomobili kontrol eden polis ekipleri sürücü koltuğunun yanında alkol şişelerinin olduğunu fark etti.

Araç çekici ile otoparka çekilirken sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan