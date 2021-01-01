Son dakika haberleri: Polisi uygulamasını görünce otomobili bırakıp kaçmaya çalıştılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri: Polisi uygulamasını görünce otomobili bırakıp kaçmaya çalıştılar

01.01.2021 01:46 | Son Güncelleme: 01.01.2021 01:50
Son dakika haberleri: Polisi uygulamasını görünce otomobili bırakıp kaçmaya çalıştılar

Son dakika haberler: SAKARYA'nın Karasu ilçesinde polis uygulamasından kaçmak isteyen sürücü aracını köprünün yanına çekti.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde polis uygulamasından kaçmak isteyen sürücü aracını köprünün yanına çekti. Polis, araçtan inerek kaçmaya çalışan 3 kişiyi yakalayarak sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaları nedeniyle ceza yazdı.  

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Polis uygulama noktasını fark eden sürücü, 34 VT 5830 plakalı otomobil ile Küçükboğaz Deresi köprüsünün yanındaki yeşil alana girdi. Araçtan inen 3 kişi kaçmak istedi. Durumu fark eden polis ekipleri, sürücü ve yanındaki 2 kişiyi yakaladı. 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmeleri nedeniyle 3 bin 150'şer TL ceza yazıldı. 


Son dakika haberleri: Polisi uygulamasını görünce otomobili bırakıp kaçmaya çalıştılar
Son dakika haberleri: Polisi uygulamasını görünce otomobili bırakıp kaçmaya çalıştılar
Son dakika haberleri: Polisi uygulamasını görünce otomobili bırakıp kaçmaya çalıştılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent KIZILASLAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş
Magazin Hande Erçel Demet Özdemir Eser Yenenler Seren Serengil
Spor Vitor Hugo Metin Oktay Halis Özkahya Abdullah Avcı Fırat Aydınus
Tüm Haberler Ocak Türk Yılbaşı Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Polisi uygulamasını görünce otomobili bırakıp kaçmaya çalıştılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 01:51:42. #1.14#
title