Son dakika haberleri | Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu (2)

Gelen son dakika haberlerine göre ÇATIDAN DÜŞEN BUZ, KOMBİNİN BACASINI ÇIKARMIŞErzincan merkez Demirkent Beldesi Osmanlı Mahallesi'ndeki evlerinde ölü bulunan polis memuru Mehmet Ufuk Çabuk (41) ile öğretmen eşi Özlem Akgül Çabuk'un (43) yapılan incelemede zehirlendikleri tespit edildi.

ÇATIDAN DÜŞEN BUZ, KOMBİNİN BACASINI ÇIKARMIŞ

Erzincan merkez Demirkent Beldesi Osmanlı Mahallesi'ndeki evlerinde ölü bulunan polis memuru Mehmet Ufuk Çabuk (41) ile öğretmen eşi Özlem Akgül Çabuk'un (43) yapılan incelemede zehirlendikleri tespit edildi. Çabuk çiftinin evinde yapılan incelemede ise, çatıda oluşan buz sarkıtının düşüp, doğal gaz kombisine ait bacayı yerinden çıkardığı belirlendi. Kombinin bacasındaki arızayı fark edemeyen Mehmet Ufuk Çabuk ile Özlem Akgül Çabuk'un karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi. Çabuk çiftinin yarın Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Coşkun MENEK