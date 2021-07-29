Son dakika haberleri! Polatlı'da askeri birliği kundaklamaya çalışırken yakalanan zanlının, konutunu terk etmemesine karar verildi
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Son dakika haberleri! Polatlı'da askeri birliği kundaklamaya çalışırken yakalanan zanlının, konutunu terk etmemesine karar verildi

Son dakika haberleri! Polatlı'da askeri birliği kundaklamaya çalışırken yakalanan zanlının, konutunu terk etmemesine karar verildi
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığının bahçesindeki otları dışardan yakarak, kışla içinde yangın çıkarmaya çalışan K.Y.Ü. hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol uygulanması kararlaştırıldı.

Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığının bahçesindeki otları dışardan yakarak, kışla içinde yangın çıkarmaya çalışan K.Y.Ü. hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol uygulanması kararlaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulundaki tel örgülerin arkasından bahçedeki otları tutuşturarak yangın çıkarmaya çalışan 28 yaşındaki K.Y.Ü, vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

Kışla içindeki 6 ağaca zarar veren zanlı, sorgulanmak üzere Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şüpheli, Polatlı Devlet Hastanesindeki sağlık muayenesinin ardından Polatlı Adliyesine çıkarıldı.

Zanlı, savcılık tarafından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe sorgulanan K.Y.Ü. hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

Şüphelinin, emniyette alınan ifadesinde, hiç kimsenin emri altında olmadan kendi isteğiyle yangın çıkardığını ve terör örgütleriyle bağlantısının olmadığını beyan ettiği öğrenildi.

Bu arada zanlının akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumundan rapor alınacağı ve hakkında "hırsızlık, yaralama ve devlet büyüklerine hakaret" gibi suçlardan soruşturmalar olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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