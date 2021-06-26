Son dakika haberleri! Plastik atık deposunda çıkan yangın ormana sıçradı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Plastik atık deposunda çıkan yangın ormana sıçradı

Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Dalaman ilçesinde plastik atık deposunda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle tarım arazileri ve ormanlık alana sıçradı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde plastik atık deposunda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle tarım arazileri ve ormanlık alana sıçradı.

Altıntaş Mahallesi Akçataş mevkisindeki MOPAK tesislerinin plastik atık deposunda yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yakındaki tarım arazileri ve ormanlık alana sıçrayan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 4 yangın söndürme helikopterinin yanı sıra 15 arazöz, dozer, su tankerleri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin müdahale ettiğini, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Son dakika haberleri! Plastik atık deposunda çıkan yangın ormana sıçradı
Son dakika haberleri! Plastik atık deposunda çıkan yangın ormana sıçradı
Son dakika haberleri! Plastik atık deposunda çıkan yangın ormana sıçradı
Son dakika haberleri! Plastik atık deposunda çıkan yangın ormana sıçradı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı

İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi
Spor Cristiano Ozan Tufan Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Plastik atık deposunda çıkan yangın ormana sıçradı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 16:17:08. #1.14#

title