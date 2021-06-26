Son dakika haberleri! Plastik atık deposunda çıkan yangın ormana sıçradı

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Dalaman ilçesinde plastik atık deposunda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle tarım arazileri ve ormanlık alana sıçradı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde plastik atık deposunda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle tarım arazileri ve ormanlık alana sıçradı.

Altıntaş Mahallesi Akçataş mevkisindeki MOPAK tesislerinin plastik atık deposunda yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yakındaki tarım arazileri ve ormanlık alana sıçrayan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 4 yangın söndürme helikopterinin yanı sıra 15 arazöz, dozer, su tankerleri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin müdahale ettiğini, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı