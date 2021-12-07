PKK'nın 'hacker' gruplarına operasyon: 26 gözaltı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, PKK/KCK silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyet yürüten 'hacker' gruplarına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden 26'sı yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada PKK/KCK silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyet yürüten 'Mezopotamia Hackers' ve 'Cmg-Team Cold Hackers' isimli 'hacker' gruplarına mensup 42 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin, 81 ilde kamu kurum kuruluşları ile tüzel kişiliklere ait internet sitelerine yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirerek PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları, örgüt adına maddi taleplerde bulundukları belirlendi.

42 ŞÜPHELİDEN 26'SI GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK terör örgütü içinde faaliyet yürüten 'hacker' gruplarına yönelik soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Ankara merkezli 14 ilde gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerden 26'sı yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan arama çalışmalarında ise çok sayıda dijital materyal, 1 tabanca, 2 şarjör ve örgütsel doküman ele geçirildi. Ankara'ya getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

SİBER MÜCADELE GRUBU KURULDU

Öte yandan operasyonun detayları da ortaya çıktı. Buna göre, terör örgütünün 'mezopotamiahackers' isimli hacker grubunun çökertilmesi üzerine siber alemdeki faaliyetlerine yönelik çalışmalara devam ettiği tespit edildi. Bu kapsamdaki çalışmalarda, terör örgütüne bağlı hacker'ların 'cmg-team coldhackers' adıyla yeniden toparlanmaya çalıştığı belirlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terör ve İstihbarat birimleri ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca siber mücadele grubu kuruldu. Ayrıca Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ile koordineli olarak siber mücadele grubu genişletildi.

2754 KAMU-ÖZEL İNTERNET SİTELERİNE YETKİSİZ ERİŞİM

Siber mücadele grubunca terör örgütünün 'hacker' yapılanmasının; 2020-2021 yıllarında gerçekleştirilen operasyonlar sonucu deşifre olmaları, yakalanmaları ve tutuklanmaları sonrasında ağır darbe aldıkları ve gizlilik kurallarını değiştirmeye çalıştıkları, üyelerin deşifre olmaması için bireysel kullanıcı adı, e-posta adresi, kimlik ve iletişim bilgilerinin kullanılmasının yasaklandığı belirlendi. Aldıkları tüm tedbirlere rağmen siber uzmanlarca eylemleri takip altına şüphelilerin, 294'ü kamu kurum ve kuruluşlarına ait siteler olmak üzere toplamda 2 bin 754 adet kamu-özel internet sitelerine yetkisiz erişim eylemlerini gerçekleştirdikleri veya teşebbüs ettikleri tespit edildi. Bu eylemlerin bir kısmında ele geçirebildikleri e-posta hesapları ile örgüt propagandası yaptıkları, vatandaşa propaganda ve tehdit içerikli e-postalar gönderdikleri ortaya çıktı. Öte yandan soruşturma kapsamında 900'e yakın mağdur kişi ile kurum, şirket ve temsilcilerinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.