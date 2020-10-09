Son dakika haberleri... Pendik'te kafeye silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
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Son dakika haberleri... Pendik'te kafeye silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

09.10.2020 04:51 | Son Güncelleme: 09.10.2020 04:54
Son dakika haberleri... Pendik'te kafeye silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haber... Pendik'te bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Pendik'te bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Esenyalı Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'ndeki bir kafeye gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce husumetli oldukları öne sürülen kişilere silahla ateş açıldı.

Saldırıda Bilal M. olay yerinde hayatını kaybetti. İsimleri öğrenilemeyen 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bilal M'nin cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan

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