Otomobil takla attı, otoyolda can pazarı yaşandı: 2 ölü, 2 yaralı

Pendik Kuzey Marmara Otoyolu'nda, Ankara istikametine giden otomobilin sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 ÇOCUK YARALANDI

Otomobil, takla attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada biri kadın diğeri erkek iki kişi öldü. 1 ve 4 yaşında oldukları belirtilen 2 çocuk ise yaralandı.