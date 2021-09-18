Otomobil takla attı, otoyolda can pazarı yaşandı: 2 ölü, 2 yaralı
Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Feci kazada, biri erkek diğeri kadın iki kişi hayatını kaybederken, 1 ve 4 yaşında oldukları belirtilen 2 çocuk yaralandı.
Pendik Kuzey Marmara Otoyolu'nda, Ankara istikametine giden otomobilin sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 ÇOCUK YARALANDI
Otomobil, takla attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada biri kadın diğeri erkek iki kişi öldü. 1 ve 4 yaşında oldukları belirtilen 2 çocuk ise yaralandı.