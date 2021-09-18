Otomobil takla attı, otoyolda can pazarı yaşandı: 2 ölü, 2 yaralı - Haberler
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Otomobil takla attı, otoyolda can pazarı yaşandı: 2 ölü, 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Feci kazada, biri erkek diğeri kadın iki kişi hayatını kaybederken, 1 ve 4 yaşında oldukları belirtilen 2 çocuk yaralandı.

Pendik Kuzey Marmara Otoyolu'nda, Ankara istikametine giden otomobilin sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 ÇOCUK YARALANDI

Otomobil, takla attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada biri kadın diğeri erkek iki kişi öldü. 1 ve 4 yaşında oldukları belirtilen 2 çocuk ise yaralandı.

Otomobil takla attı, otoyolda can pazarı yaşandı: 2 ölü, 2 yaralı

Otomobil takla attı, otoyolda can pazarı yaşandı: 2 ölü, 2 yaralı

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