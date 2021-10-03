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Son dakika haberleri! Park halindeki araçta oturan gençlere silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Park halindeki araçta oturan gençlere silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberleri... Samsun'da park halindeki aracın içinde oturan gençlere düzenlenen silahlı saldırıda 18 yaşındaki genç hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

CANİK, SAMSUN (İHA) - Samsun'da park halindeki aracın içinde oturan gençlere düzenlenen silahlı saldırıda 18 yaşındaki genç hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasiismail Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 arkadaş park ettikleri aracın içinde otururken kimliği belirsiz bir kişinin pompalı tüfekli silahlı saldırısına uğradı. Silahlı saldırıda Hakan Ateş (18), Şükrü K.(19) ve Batuhan E. yaralanırken, Raif Y. ise olayı yara almadan atlattı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Hakan Ateş kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Kimliği belirsiz silahlı saldırgan kaçtı. Silahlı saldırıda araçta da maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika haberleri! Park halindeki araçta oturan gençlere silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberleri! Park halindeki araçta oturan gençlere silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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