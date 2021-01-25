Pakistan'da TikTok videosu çekerken tren çarpan genç hayatını kaybetti
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Pakistan'da TikTok videosu çekerken tren çarpan genç hayatını kaybetti

25.01.2021 16:51 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:57
Pakistan'da TikTok videosu çekerken tren çarpan genç hayatını kaybetti

Pakistan'da 17 yaşındaki genç fenomen Hamza Naveed raylarının kenarında TikTok videosu çekimi sırasında tren çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Pakistan'da 17 yaşındaki genç fenomen Hamza Naveed raylarının kenarında TikTok videosu çekimi sırasında tren çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

 Sosyal medya merakı nedeniyle artan kazalara bir yenisi daha eklendi. Pakistan'ın Rawalpindi kentinde, rayların kenarında yürüdüğü sırasında TikTok uygulaması için video çeken Hamza Naveed adlı genç fenomen trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Trenin Naveed'e çarpma anları ise videoyu kaydeden arkadaşı Raja Rafaqat Zaman'ın cep telefonuna yansıdı.Kaza sonucu olay yerine giden sağlık ekipleri, Naveed'in hayatını kaybettiğini duyurdu.Naveed'in cenazesi Rawalpindi'daki kabristanlığa defnedildi. 


Pakistan'da TikTok videosu çekerken tren çarpan genç hayatını kaybetti
Pakistan'da TikTok videosu çekerken tren çarpan genç hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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