OYUNCU VE SESLENDİRME SANATÇISI AHMET UZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
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OYUNCU VE SESLENDİRME SANATÇISI AHMET UZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

09.11.2020 14:39 | Son Güncelleme: 09.11.2020 14:54
OYUNCU VE SESLENDİRME SANATÇISI AHMET UZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İSTANBUL'da 75 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Ahmet Uz, Üsküdar'da Şakirin Camii'nde düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İSTANBUL'da 75 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Ahmet Uz, Üsküdar'da Şakirin Camii'nde düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun süredir  akciğerindeki sorun nedeniyle tedavi gören, yaklaşık 10 gündür de özel bir hastanede tedavisine devam edilen Ahmet Uz, dün hayatını kaybetti.Sanatçı için öğle namazına müteakiben Üsküdar Şakirin Camii'inde  cenaze töreni düzenlendi. Törene eşi Rengin Uz, kızı Ahu Uz ile sanatçı dostları, yakınları ve arkadaşları katıldı. 

Cenazeye katılan Nedim Saban "Türk tiyatrosunun önemli bir kaybıdır .Hayatının son zamanlarında onla birlikte çalıştığım için çok mutluyum.Şehir tiyatrosunda,devlet tiyatrosunda çok emeği var.Tiyatroyu seven, bize ağabeylik yapmış biriydi. Büyük bir ustamı kaybettim ondan dolayı çok üzgünüm " diye konuştu.

Ahmet Uz'un cenazesi  öğle namazına  mütakip kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Ihlamurkuyu mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü dökümü-------------Cenazeden görüntü-Cenazeye gelenlerden görüntü-Nedim saban ile röp-Eşi Rengin Uz'un tabuta sarılarak ağlaması-Kızı Ahu Uz'un tabuta dokunması-Helallik alınması-Cenaze namazının kılınması

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
OYUNCU VE SESLENDİRME SANATÇISI AHMET UZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
OYUNCU VE SESLENDİRME SANATÇISI AHMET UZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
OYUNCU VE SESLENDİRME SANATÇISI AHMET UZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
OYUNCU VE SESLENDİRME SANATÇISI AHMET UZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
OYUNCU VE SESLENDİRME SANATÇISI AHMET UZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
OYUNCU VE SESLENDİRME SANATÇISI AHMET UZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
OYUNCU VE SESLENDİRME SANATÇISI AHMET UZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
OYUNCU VE SESLENDİRME SANATÇISI AHMET UZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
OYUNCU VE SESLENDİRME SANATÇISI AHMET UZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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