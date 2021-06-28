Oyuncu Mine Tugay'a sosyal medyadan hakaret eden sanık hakkında yakalama kararı
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Oyuncu Mine Tugay'a sosyal medyadan hakaret eden sanık hakkında yakalama kararı

Oyuncu Mine Tugay'a sosyal medyadan hakaret eden sanık hakkında yakalama kararı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ünlü oyuncu Mine Tugay'a sosyal medya üzerinden hakaret ve taciz içerikli mesajlar gönderdiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanan sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ünlü oyuncu Mine Tugay'a sosyal medya üzerinden hakaret ve taciz içerikli mesajlar gönderdiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanan sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Duruşmada sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen oyuncu Tugay, "Cep telefonuma mesaj attıktan sonra çalıştığım sete geldi. Kendisinin normal olmayan şekilde bana bakışını hissettim" dedi.

Ünlü oyuncu Mine Tugay, 1 Kasım 2019 tarihinde 'İnstagram' isimli sosyal medya hesabı üzerinden hakaret, küfür ve taciz içerikli mesajlar gönderen Yusuf Bozkurt(23) isimli kişiden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırlayan savcılık, Yusuf Bozkurt'un Mine Tugay'ın kullandığı sosyal medya hesabına küfür ve hakaret içeren mesajlar gönderdiğini, Bozkurt'un savunmasında mesaj attığını kabul ettiğini ancak hakaret etmediğini öne sürdüğünü belirtti. Dosya uzlaştırmacıya gönderildi ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Yusuf Bozkurt hakkında "sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Anadolu 31. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanan sanık Yusuf Bozkurt duruşmalara katılmazken, müşteki Mine Tugay ve avukatı davanın ikinci celsesinde hazır bulundu.

"MESAJ ATTIKTAN SONRA ÇALIŞTIĞIM SETE GELDİ"

Duruşmada söz alan Tugay, sanığı daha önceden tanımadığını söyleyerek, "Kendisi benim cep telefonuma mesaj attı. Daha sonradan çalıştığım sete geldi. Kendisinin normal olmayan şekilde bana bakışını hissettim. Şikayetçiyim" dedi. Avukatı Elif Özpağda ise, "Müvekkilim sanığı tanımamaktadır. Cinsel taciz mesajları attıktan sonra sete gelerek cep telefonuna tekrar sosyal medya üzerinden taciz mesajları atmıştır" diyerek sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

MAHKEMEDEN YAKALAMA KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın uzun aramalara rağmen bulunamadığını ve sorgudan kaçtığını belirterek, sanık hakkında sorgu amaçlı yakalama kararı çıkardı. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

(Gamze Erdemir/İHA)

Oyuncu Mine Tugay'a sosyal medyadan hakaret eden sanık hakkında yakalama kararı
Oyuncu Mine Tugay'a sosyal medyadan hakaret eden sanık hakkında yakalama kararı
Oyuncu Mine Tugay'a sosyal medyadan hakaret eden sanık hakkında yakalama kararı
Oyuncu Mine Tugay'a sosyal medyadan hakaret eden sanık hakkında yakalama kararı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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