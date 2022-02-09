Son dakika haberleri | Oyuncu Ezgi Mola'nın hakaret davasına devam edildi

Oyuncu Ezgi Mola'nın, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan ceza alan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Mola ve avukatı katıldı.

Hakim, basit yargılama usulünden genel yargılama usulüne geçtiklerini belirterek, sanığa savunma yapması için söz verdi.

Sanık Mola, Musa Orhan'ı tanımadığını, sosyal medya hesapları ve internet haber sitelerinde okuduğu yorumlardan sonra o paylaşımı yaptığını söyledi.

Ezgi Mola, "Ben kadına şiddete yönelik olarak bu ifadeleri kullandım. Tüm basın kanallarında çıkan haberlerde, rahmetli İpek Er'in iddiasını doğrulayan adli tıp raporunu görünce diğer sosyal medya kullanıcıları gibi ben de bu durumun üzüntüsünü yaşadım ve üzüntümü sosyal medya hesabımda paylaştım." dedi.

Kadına yönelik şiddete karşı daha önce de paylaşımları olduğunu ifade eden Mola, "Çünkü ben kadına şiddetin ülkemizde kanayan bir yara olduğunu düşünüyorum. Ana akım medyanın konu üzerine haberlerini okuduğumda çok öfkelendim ve artık sona ermesi için bahse konu tweeti attım. Yorumumu şahsa değil, duruma yaptım. Beraatimi istiyorum." dedi.

Taraf avukatlarının beyanlarının ardından mütalaasını açıklayan savcı, sanığın "hakaret" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı söz alan Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Mola'nın bu tweet ile müvekkiline karşı toplumsal öfkeyi tetiklediğini iddia ederek, cezalandırılmasını talep etti.

Uzlaşmak için 50 bin lira istemiş

Mütalaaya karşı savunmasını yapan Ezgi Mola, savcının mütalaasını ve katılan avukatının beyanlarını kabul etmediğini söyledi.

Ezgi Mola şu beyanda bulundu:

"Ana akım medya tarafından yapılan haberler ve 160 bin küsur tweetten sonra attığım tweetle nasıl linç kampanyasını başlatmış olabilirim. Dosya uzlaştırmaya gittiğinde uzlaştırmacı beni aradı. Tweetin silinmesi ve özür tweeti atılmasıyla birlikte 50 bin lira talep edildiğini söyledi. Kabul etmedim. Daha sonra tekrar uzlaştırma bürosu beni arayarak, davacı tarafın, tweetin silinmesi ve özür tweetinden vazgeçtiğini, sadece 50 bin lira verirlerse uzlaşmayı kabul ettiklerini söyledi. Ben bu durumu da kabul etmedim."

Mola'nın avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi. Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Mağdur İpek Er (18), 7 Temmuz 2020'de Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek daha önce sosyal medyada tanıştığı Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Er, 16 Temmuz 2020'de intihar girişiminde bulunmuş ve iki gün sonra hayatını kaybetmişti. Er'in ölümünün ardından gözaltına alınan Orhan, 19 Temmuz'da tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Siirt Valiliğince 16 Temmuz'da açığa alınarak görevinden uzaklaştırılan Orhan, İçişleri Bakanlığınca, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmişti.

Musa Orhan'a, yargılandığı Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince cinsel saldırı suçundan 10 yıl hapis cezası verilmişti.

Oyuncu Ezgi Mola da Orhan'ın tutuklanmasına yönelik sosyal medyadan çağrıda bulunmuştu.

Orhan'ın avukatı, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesinde "basit yargılama" usulüyle görülen davada Mola, 65 gün adli para cezasına (5 bin 200 TL) çarptırılırmış, Mola'nın avukatları karara itiraz ederek, genel hükümlere göre yargılama yapılmasını talep etmişti.