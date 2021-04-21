Son dakika haberleri: Otomobilinde silahla vurularak öldürüldü
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Son dakika haberleri: Otomobilinde silahla vurularak öldürüldü

Son dakika haberleri: Otomobilinde silahla vurularak öldürüldü
Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde Şahin Aydın (25), otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde Şahin Aydın (25), otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Polis, saldırıyı düzenleyen şüpheli veya şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı. 

Olay, öğleden sonra Viranşehir- Ceylanpınar yolunda meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş yapıp, evine dönen Şahin Aydın'ın plakası öğrenilemeyen aracına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı. Saldırganlar, olay yerinden kaçarken, otomobilde kanlar içinde kalan Aydın'ı görenler de sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Şahin'in cansız bedeni, otopsi için morga konuldu. Polis ekipleri, silahlı saldırıyı düzenleyen şüpheli veya şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı. 


Son dakika haberleri: Otomobilinde silahla vurularak öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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