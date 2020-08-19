Son dakika haberleri! Otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuğun metrelerce sürüklenmesi kamerada
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Son dakika haberleri! Otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuğun metrelerce sürüklenmesi kamerada

Son dakika haberi: MANİSA'da yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Mehmet Çiçek otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Son dakika haberleri! Otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuğun metrelerce sürüklenmesi kamerada
19.08.2020 19:41 | Son Güncelleme: 19.08.2020 20:24

MANİSA'da yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Mehmet Çiçek otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Mehmet hastanede tedaviye alınırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Horozköy Caddesi'nde meydana geldi. Ekmek almak için caddenin karşısındaki markete gitmeye çalışan Mehmet Çiçek'e, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 45 ADG 925 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Mehmet, metrelerce sürüklendi. Yaralanan Mehmet'e ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet, sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Çocuğun sağlık durumun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kazanın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

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