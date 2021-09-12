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Otomobilin çarpıp 30 metre sürüklediği motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otomobilin çarpıp 30 metre sürüklediği motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Otomobilin altında 30 metre sürüklenen motosikletin 26 yaşındaki sürücüsü öldü Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı ve yaklaşık 30 metre sürüklediği 26 yaşındaki motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede...

Otomobilin çarpıp 30 metre sürüklediği motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Otomobilin altında 30 metre sürüklenen motosikletin 26 yaşındaki sürücüsü öldü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı ve yaklaşık 30 metre sürüklediği 26 yaşındaki motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Selçuklu Mahallesi, Ali Çetinkaya Bulvarı Filli Kavşak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beytullah Emrem idaresindeki otomobil, önünde seyir eden Mehmet Uslu'nun kullandığı 03 VY 217 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Motosikletini altına alarak yaklaşık 30 metre sürükleyen otomobil ardından kaldırıma çıkıp yol kenarında bulunan MOBESE direğine çarparak durabildi. Kazada Emrem ve Uslu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Uslu ambulansla kaldırıldığı üniversite hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Diğer yaralı Emrem'in ise kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kazanın ardından polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

Otomobilin çarpıp 30 metre sürüklediği motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Otomobilin çarpıp 30 metre sürüklediği motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Otomobilin çarpıp 30 metre sürüklediği motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Otomobilin çarpıp 30 metre sürüklediği motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Otomobilin çarpıp 30 metre sürüklediği motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Otomobilin çarpıp 30 metre sürüklediği motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Otomobilin çarpıp 30 metre sürüklediği motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Otomobilin çarpıp 30 metre sürüklediği motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
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