Son dakika haberi | Otomobil tarlaya uçtu: Anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralı
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Son dakika haberi | Otomobil tarlaya uçtu: Anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralı

04.11.2020 17:56 | Son Güncelleme: 04.11.2020 18:27

Son dakika haberine göre Otomobil tarlaya uçtu: Anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralı Sivas'ın Altınyayla ilçesinde meydana gelen kazada anne hayatını kaybetti oğlu ise ağır yaralandı -Sivas'ın Altınyayla ilçesinde meydana gelen kazada anne hayatını kaybetti oğlu ise ağır yaralandı.

Otomobil tarlaya uçtu: Anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralı

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde meydana gelen kazada anne hayatını kaybetti oğlu ise ağır yaralandı

SİVAS - -Sivas'ın Altınyayla ilçesinde meydana gelen kazada anne hayatını kaybetti oğlu ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Altınyayla ilçesi Tahyurt köyü yolu üzerinde meydana geldi. M.K idaresindeki 14 KN 996 plakalı otomobil sürücüsü yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

Kazada sürücü yaralanırken annesi A.K.ise hayatını kaybetti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hastanesine kaldırılırken A.K' nin cansız bedeni ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberi | Otomobil tarlaya uçtu: Anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralı
Son dakika haberi | Otomobil tarlaya uçtu: Anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralı
Son dakika haberi | Otomobil tarlaya uçtu: Anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralı
Son dakika haberi | Otomobil tarlaya uçtu: Anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralı
Son dakika haberi | Otomobil tarlaya uçtu: Anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralı
Son dakika haberi | Otomobil tarlaya uçtu: Anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralı
Son dakika haberi | Otomobil tarlaya uçtu: Anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralı
Son dakika haberi | Otomobil tarlaya uçtu: Anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BÜNYAMİN UĞUR

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