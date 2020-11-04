Son dakika haberi | Otomobil tarlaya uçtu: Anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralı

Son dakika haberine göre Otomobil tarlaya uçtu: Anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralı Sivas'ın Altınyayla ilçesinde meydana gelen kazada anne hayatını kaybetti oğlu ise ağır yaralandı -Sivas'ın Altınyayla ilçesinde meydana gelen kazada anne hayatını kaybetti oğlu ise ağır yaralandı.