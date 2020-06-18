Köprülü kavşaktan uçan otomobilin sürücüsü araçtan burnu bile kanamadan çıktı Bursa'da yol yapım çalışması nedeniyle trafiğin kontrollü olarak sağlandığı köprülü kavşakta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, alt yola uçtu. Kadın sürücü kazayı yara almadan kurtardı.

Bursa'da yol yapım çalışması nedeniyle trafiğin kontrollü olarak sağlandığı köprülü kavşakta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, alt yola uçtu. Kazayı yara almadan atlatan Ayşe Mutlu, 'Yol çalışması' tabelasını görünce paniğe kapılıp, aracın kontrolünü kaybettiğini söyledi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Yol yapım çalışması nedeniyle trafiğin kontrollü olarak sağlandığı köprülü kavşakta Ayşe Mutlu, yönetimindeki 16 ADG 987 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti.

BURNU BİLE KANAMADI

Otomobil, köprülü kavşaktan alt yola uçtu. Otomobil, ters dönerken, Ayşe Mutlu'nun yardımına yol çalışmasında görevli işçiler koştu. Vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkarılan Mutu, kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Mutlu, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince kontrolden geçirildi. İtfaiye ekipleri de otomobili yoldan kaldırdı.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Ayşe Mutlu'nun polise verdiği ifadede, yol çalışması tabelasını görünce panik yaptığını ve aracın kontrolünü kaybettiğini söyledi. Kaza sırasında otomobilin düştüğü yoldan geçen Sebahattin Karagöz ise, "Yaya geliyordum, 3 adım önüme düştü. Hemen koşarak sürücüyü çıkardım" dedi.

Kaynak: DHA