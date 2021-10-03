Son dakika! Polis ekip aracıyla otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 2'si polis 3 yaralı - Haberler
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Son dakika! Polis ekip aracıyla otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 2'si polis 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Polis ekip aracıyla otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 2'si polis 3 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile polis otosu çarpıştı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Polis ekip aracıyla otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 2'si polis 3 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile polis otosu çarpıştı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan Kazada 2 polis memuru ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Mahmudiye mahallesi Ertuğrulgazi caddesi üzerinde seyir halinde olan Yasin Kaplan yönetimindeki 16 AFA 100 plakalı otomobil ile Sanayi Zafer Caddesi üzerinden Ertuğrulgazi caddesine çıkış yapmakta olan polis memuru Mahmut Z. yönetimindeki 16 A 85559 plakalı polis otosu iki caddenin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu iki sürücü ile polis otosunda bulunan polis memuru Ferhat A. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındılar.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

Son dakika! Polis ekip aracıyla otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 2'si polis 3 yaralı

Son dakika! Polis ekip aracıyla otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 2'si polis 3 yaralı

Son dakika! Polis ekip aracıyla otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 2'si polis 3 yaralı

Son dakika! Polis ekip aracıyla otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 2'si polis 3 yaralı

Son dakika! Polis ekip aracıyla otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 2'si polis 3 yaralı

Son dakika! Polis ekip aracıyla otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 2'si polis 3 yaralı

Son dakika! Polis ekip aracıyla otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 2'si polis 3 yaralı

Son dakika! Polis ekip aracıyla otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 2'si polis 3 yaralı

Son dakika! Polis ekip aracıyla otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 2'si polis 3 yaralı

Son dakika! Polis ekip aracıyla otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 2'si polis 3 yaralı

Son dakika! Polis ekip aracıyla otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 2'si polis 3 yaralı

Son dakika! Polis ekip aracıyla otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 2'si polis 3 yaralı

Son dakika! Polis ekip aracıyla otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 2'si polis 3 yaralı

Son dakika! Polis ekip aracıyla otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 2'si polis 3 yaralı

Son dakika! Polis ekip aracıyla otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 2'si polis 3 yaralı

Son dakika! Polis ekip aracıyla otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 2'si polis 3 yaralı

Son dakika! Polis ekip aracıyla otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 2'si polis 3 yaralı

Son dakika! Polis ekip aracıyla otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 2'si polis 3 yaralı

Son dakika! Polis ekip aracıyla otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 2'si polis 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Son Dakika Haberleri
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