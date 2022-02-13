Son dakika haberleri! Otomobil dereye yuvarlandı; sürücü öldü, eşi ve kızı yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Otomobil dereye yuvarlandı; sürücü öldü, eşi ve kızı yaralı

Demirören Haber Ajansı, Mustafa Kırlak - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri! Otomobil dereye yuvarlandı; sürücü öldü, eşi ve kızı yaralı

Son dakika haberleri: ORDU'nun Perşembe ilçesinde dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü Telat Çetinkaya (48) hayatını kaybetti, eşi ile kızı yaralandı.

ORDU'nun Perşembe ilçesinde dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü Telat Çetinkaya (48) hayatını kaybetti, eşi ile kızı yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Dereiçi Mahallesi'nde meydana geldi. Telat Çetinkaya'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 52 AC 662 plakalı otomobil, Karaağaç-Kıymık mevkiinde dereye yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü Telat Çetinkaya'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan eşi Gülbeyaz ile kızı Nisa da kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.Çetinkaya'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için morga götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haberleri! Otomobil dereye yuvarlandı; sürücü öldü, eşi ve kızı yaralı

Son dakika haberleri! Otomobil dereye yuvarlandı; sürücü öldü, eşi ve kızı yaralı

Son dakika haberleri! Otomobil dereye yuvarlandı; sürücü öldü, eşi ve kızı yaralı

Son dakika haberleri! Otomobil dereye yuvarlandı; sürücü öldü, eşi ve kızı yaralı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Güncel

Otomobil, Dereiçi, Polis, Kaza, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title