Son dakika haberleri... Otomobil dere yatağına devrildi; 2 ölü

Son dakika haber... KIRKLARELİ'de, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında otomobil dere yatağına devrildi, 2 kişi öldü.

KIRKLARELİ'de, Bulgaristan 'a açılan Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında otomobil dere yatağına devrildi, 2 kişi öldü.

Kaza, Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında meydana geldi. 59 ZG 444 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, dere yatağına devrildi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Mustafa Vatansever ile İlhan Özgür'ün hayatlarını kaybettiği tespit edildi. Kazada, aracın sürücüsü belirlenemedi. Vatansever ve Özgür'ün cansız bedenleri Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. ?Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Kırklareli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vahit İşbaşaran