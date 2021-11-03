(ANTALYA).Antalya'da akıl almaz yolculuk: Canını hiçe sayan gencin telefon tutkusu hayrete düşürdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

(ANTALYA).Antalya'da akıl almaz yolculuk: Canını hiçe sayan gencin telefon tutkusu hayrete düşürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

(ANTALYA).Antalya'da akıl almaz yolculuk: Canını hiçe sayan gencin telefon tutkusu hayrete düşürdü Antalya'da seyir halindeki otomobilin kazalı olan bagaj kısmına oturup, canını hiçe sayan gencin tehlikeli yolculuğu trafikteki diğer araçların kamerasına takılırken, yolculuk sırasındaki...

ANTALYA (İHA) - (ANTALYA). Antalya'da akıl almaz yolculuk: Canını hiçe sayan gencin telefon tutkusu hayrete düşürdü

ANTALYA - Antalya'da seyir halindeki otomobilin kazalı olan bagaj kısmına oturup, canını hiçe sayan gencin tehlikeli yolculuğu trafikteki diğer araçların kamerasına takılırken, yolculuk sırasındaki telefon tutkusu pes dedirtti.

Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde kameralara takılan olayda, arka kısmının kazalı olduğu görünen otomobilin üzerinde yolculuk eden bir kişi hem kendi canını hiçe saydı, hem de trafikteki diğer araçları tehlikeye düşürdü. Seyir halindeki otomobilin yavaş olmadığı dikkatlerden kaçmazken, otomobil üzerindeki gencin rahat tavırları ise pes dedirtti. Yolculuk sırasında elindeki cep telefonunu bir an olsun bırakmayan genç, tehlikeli yolculuğuna etraftakilere aldırış etmeden devam ederken, görüntüler izleyenlerin yüreğini ağızına getirdi. Yolculuğun nasıl sonlandığı ise bilinmiyor.

(ANTALYA).Antalya'da akıl almaz yolculuk: Canını hiçe sayan gencin telefon tutkusu hayrete düşürdü

(ANTALYA).Antalya'da akıl almaz yolculuk: Canını hiçe sayan gencin telefon tutkusu hayrete düşürdü

(ANTALYA).Antalya'da akıl almaz yolculuk: Canını hiçe sayan gencin telefon tutkusu hayrete düşürdü

(ANTALYA).Antalya'da akıl almaz yolculuk: Canını hiçe sayan gencin telefon tutkusu hayrete düşürdü

(ANTALYA).Antalya'da akıl almaz yolculuk: Canını hiçe sayan gencin telefon tutkusu hayrete düşürdü

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Serdar Eser - Son Dakika Haberleri
Hareket halindeki tırın dorsesine masa kurup içki içtiler! Görüntüler tepki çekti

Hareket halindeki tırın dorsesine masa kurup içki içtiler! Görüntüler tepki çekti

 Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada

Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada

 Otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title