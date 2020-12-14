Ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 17 kişiye para cezası
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Ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 17 kişiye para cezası

14.12.2020 10:05 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:06

Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek ruhsatsız iş yerinde kumar oynadıkları belirlenen 17 kişiye toplam 70 bin lira ceza kesildi.

Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek ruhsatsız iş yerinde kumar oynadıkları belirlenen 17 kişiye toplam 70 bin lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Alibeyli Mahallesi'nde bir iş merkezinin dördüncü katında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, iş yerindeki 17 kişinin sosyal mesafe kuralını ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek kumar oynadığını belirledi.

Zanlılara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na muhalefetten 70 bin lira ceza uygulandı.

Ruhsatsız iş yerinde yapılan aramada kumar oynamada kullanılan malzemeler ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 17 kişiye para cezası
Ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 17 kişiye para cezası
Ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 17 kişiye para cezası
Ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 17 kişiye para cezası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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