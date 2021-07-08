Son dakika haberleri | Osmaniye'de dün kaybolan zihinsel engelli ormanlık alanda bulundu
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Son dakika haberleri | Osmaniye'de dün kaybolan zihinsel engelli ormanlık alanda bulundu

Son dakika haberleri | Osmaniye'de dün kaybolan zihinsel engelli ormanlık alanda bulundu
Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dün kaybolan zihinsel engelli ormanlık alanda bulundu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dün kaybolan zihinsel engelli ormanlık alanda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yoğunoluk köyündeki evinden dün ayrılan zihinsel engelli Mustafa T'den (40) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma, beraberinde AFAD ve itfaiye ekipleriyle Mustafa T'nin gidebileceği bölgelerde arama yaptı.

İz takip köpeklerinin de kullanıldığı aramada Mustafa T, kaybolduğu noktadan yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Koçlu köyü Paşaoğlu mevkisinde ormanlık alanda bulundu.

Mustafa T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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