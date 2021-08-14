Son dakika haberleri | Ordu'da sel ve heyalan sonrası hasar tespiti

Gelen son dakika haberlerine göre ORDU'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle 19 ilçeden 12'sinde heyelanlar meydana gelirken, ev ve iş yerleri su altında kaldı.

ORDU'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle 19 ilçeden 12'sinde heyelanlar meydana gelirken, ev ve iş yerleri su altında kaldı. Ekipler, bu bölgelerde temizlik ve hasar tespit çalışması başlattı. Geçen cumartesi gününden beri aralıklarla yağışın etkili olduğu Ordu'da dün akşam saatlerinde başlayan ve günün ilk ışıklarına kadar devam eden yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Ünye ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde çöküntü ve tortuların köprüyü tıkaması sonucu Söğütlü Deresi taştı. Taşkın sonucu bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı. Deredeki tıkanmayı önlemek için ekipler çalışma başlattı. Fatsa ilçesinde de Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi alanında 296 çadırda kalan 781 tarım işçisi güvenli bölgelere nakledildi. İkizce ilçesinde de Yoğunoluk-Devecik bağlantı yolunda heyelan oldu. Heyelan nedeniyle yol trafiğe kağandı. Heyelanın olduğu bölgenin alt tarafındaki 2 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

HASAR TESPİTLERİNE BAŞLANDI

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri, günün ilk ışıklarıyla birlikte hasar tespit çalışmalarına başladı. Belediye kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin 19 ilçesinden 12'sinde çok sayıda heyelan oldu. Heyelanlı bölgelerde temizlik çalışması başlatan ekipler, ulaşılamayan kırsal mahallelere ulaşım sağlamak için de çalışmalarını sürdürüyor. Yağışların devam edeceğini kaydeden yetkililer, vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Öte yandan geçen hafta kenti etkisi altına alan yağış, 8 ilçede 255 heyelana neden olmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak