Sokak ortasında sevgilisini öldüren şahıs daha sonra intihar etti
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Sokak ortasında sevgilisini öldüren şahıs daha sonra intihar etti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde tartıştığı kadını tabancayla vurarak öldüren kişi, ardından intihar girişiminde bulundu. Şahıs yoğun bakımda hayatını kaybetti.

11.07.2020 16:43 | Son Güncelleme: 11.07.2020 18:00

İstanbul'dan Ordu'ya yakınlarının yanına gelen Sema D. ile Kurtuluş Mahallesi Reşadiye Caddesi'nde karşılaştığı Kemal E. arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal E, tabancayla Sema D'ye ateş etti. Olay yerinde o sırada araç yıkatan polis ekipleri, silah sesleri üzerine dışarı çıkarak Kemal E'ye "dur" ihtarında bulundu. Bunun üzerine Kemal E, kafasına bir el ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

İKİ ŞAHIS DA KURTARILMADI

Kemal E. ve Sema D, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan kadın, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakıma alınan Kemal E. ise bir süre sonra yaşamını yitirdi.

Sokak ortasında sevgilisini öldüren şahıs daha sonra intihar etti

Kaynak: AA

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