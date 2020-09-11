Son dakika haberleri | Ordu'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü (2)
Son dakika haberlerine göre KAZA ANI KAMERADAOrdu'nun Kabadüz ilçesinde, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobl sürücü İbrahim Güzeltepe'nin hayatını kaybettiği kaza anı cep telefonu kamerasınca anbean görüntülendi.
11.09.2020 19:05 | Son Güncelleme: 11.09.2020 19:09
KAZA ANI KAMERADA
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobl sürücü İbrahim Güzeltepe'nin hayatını kaybettiği kaza anı cep telefonu kamerasınca anbean görüntülendi. Karşı yamaçtaki arazide bulunan vatandaşlarca kayda alınan görüntülerde, hızla taklalar atarak şarampole yuvarlanan otomobilde, sürücüsünün yamaçta savrulduğu görülüyor.
Ahmet BAYRAK/KABADÜZ(Ordu),-
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Kaynak: DHA