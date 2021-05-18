Son dakika haberi | Omuz omuza görev yaptıkları Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'yi kabri başında andılar
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Son dakika haberi | Omuz omuza görev yaptıkları Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'yi kabri başında andılar

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan - Haberler | Yaşam

Son dakika haber: Omuz omuza görev yaptıkları Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'yi kabri başında andılar Şehidin silah arkadaşı Gazi Ünsal Tuncer: "Büyük kahraman, büyük insandı" Isparta'da Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, şehadetinin birinci yılında kabri başında dualarla anıldı.

Omuz omuza görev yaptıkları Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'yi kabri başında andılar

Şehidin silah arkadaşı Gazi Ünsal Tuncer: "Büyük kahraman, büyük insandı"

ISPARTA - Isparta'da Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, şehadetinin birinci yılında kabri başında dualarla anıldı. Şehidin silah arkadaşları da kente gelerek, anma programına katıldı.

Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde 18 Mayıs 2020 tarihinde yürütülen operasyon kapsamında hain teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan kahraman Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, Isparta Garnizon Şehitliği'nde kabri başında dualarla anıldı.

Düzenlen programa Şehit Yüzbaşı Ferhat Çitçi'nin ailesi, Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Isparta Belediye Başkan yardımcıları Fahretdin Gözgün ve Uğur Büyükçulcu, Şarkikaraağaç Kaymakamı Onur Yılmazer, şehit aileleri, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Ayrıca şehidin omuz omuza görev yaptığı silah arkadaşları da Isparta'ya gelerek anma programına katıldı.

Anma programında Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından vatanın bölünmez bütünlüğü için şehadete ulaşan tüm şehitler için İl Müftüsü Bayram Şahin tarafından dua edildi.

"Büyük kahramandı, büyük insandı"

Şehit Yüzbaşı Ferhat Çitçi ile birlikte omuz omuza görev yapan gazi Ünsal Tuncer, Çiftçi ile 2019 yılında tanıştıklarını belirterek, aynı bölgede terörle mücadelede büyük operasyonlarda görev yaptıklarını söyledi. Tuncer, "Komutanımıza şehitlik nasip oldu. Bize de 21 Ekim 2019 tarihinde mayına basmamız sonucu gazilik nasip oldu. Büyük kahramandı, büyük insandı. 11 yıllık teşkilat hayatımda bu tür personellerle çok karşılaşmadım. Gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göz bebeği bir personelimizdi. Allah mekanını cennet nasip etsin" dedi.

Son dakika haberi | Omuz omuza görev yaptıkları Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'yi kabri başında andılar
Son dakika haberi | Omuz omuza görev yaptıkları Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'yi kabri başında andılar
Son dakika haberi | Omuz omuza görev yaptıkları Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'yi kabri başında andılar
Son dakika haberi | Omuz omuza görev yaptıkları Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'yi kabri başında andılar
Son dakika haberi | Omuz omuza görev yaptıkları Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'yi kabri başında andılar
Son dakika haberi | Omuz omuza görev yaptıkları Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'yi kabri başında andılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan

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