Son dakika haber | ÖLÜMLE TEHDİT EDEN KOCA ŞİDDETİNDEN KADES'LE KURTULDU
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Son dakika haber | ÖLÜMLE TEHDİT EDEN KOCA ŞİDDETİNDEN KADES'LE KURTULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre ADANA'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kadına şiddetin önlenmesi amacıyla Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında broşür dağıttı.

ADANA'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kadına şiddetin önlenmesi amacıyla Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında broşür dağıttı. Polis, KADES'i kullanan Pınar Şahin'i (42) de ziyaret etti. 15 yıllık evli 2 çocuk annesi Şahin, Eşim kızlarımla beni ve kendisini öldürmekle tehdit ediyordu. Eşimden dayak yerken kızım polisi aradı ve KADES ile tanıştım. 15 günlük uzaklaştırmadan sonra eve dönen eşim şiddete devam edince KADES butonuna bastım. Şiddetten KADES'le kurtuldum dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kadınları ve eşlerini uyararak, kadına yönelik şiddet konusunda bilinçlendirme çalışması yaptı. Polis, kapı kapı dolaşarak kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla geliştirilen KADES uygulaması hakkında broşür dağıttı. Cep telefonlarına yüklenen uygulama üzerinden yardım taleplerine en kısa sürede cevap verildiğini belirten polis memuru, konum servisi açık tutularak, kadına şiddetin sonlandırılması için uygulanan program olduğunu söyledi.

DAYAKTAN SONRA POLİS MERKEZİNDE KADESLE TANIŞTI

Polis, daha önce koca şiddetinden KADES'le kurtulan Pınar Şahin'e de broşür verdi. 15 yıl önce evlendiği eşinden ilk günden itibaren şiddet gördüğünü anlatan 2 çocuk annesi Pınar Şahin, Eşim şizofreni hastasıydı ve yıllardır şiddet görüyordum. Beni, 2 kızımı ve kendisini öldürmekle tehdit ediyordu. Buna meyilliydi ve bu nedenle yıllarca sustum. Mayıs ayında yine eşimden dayak yerken, kızıma odaya gidip polisi aramasını söyledim. Ekipler geldi ve darp raporu aldıktan sonra beni polis merkezine götürdü. Polislerin anlatmasıyla KADES'le tanıştım ve 15 gün uzaklaştırma kararı çıkarttırdım diye konuştu.

KADES'İ ÇEVRESİNE ANLATIYOR

Uzaklaştırma kararının bitmesinin ardından eve dönen eşinin, kendisini dövmeye devam ettiğini kaydeden Pınar Şahin, Bu kez telefonuma indirdiğim KADES butonuna bastım. Çok geçmeden polisler geldi ve eşimi gözaltına aldılar. Bir 15 günlük uzaklaştırma kararı daha çıkartıldı. Bu sürenin bitmesine yakın beni arayıp, şikayetimi geri almamı ve son bir şans istediğini söyledi. Gitmedim dedi. KADES'i çevresindekilere anlattığını ve kendisine çok yardımcı olduğunu kaydeden Pınar Şahin, kadına yönelik şiddetin bitmesini istediğini ifade etti.

Son dakika haber | ÖLÜMLE TEHDİT EDEN KOCA ŞİDDETİNDEN KADES'LE KURTULDU
Son dakika haber | ÖLÜMLE TEHDİT EDEN KOCA ŞİDDETİNDEN KADES'LE KURTULDU
Son dakika haber | ÖLÜMLE TEHDİT EDEN KOCA ŞİDDETİNDEN KADES'LE KURTULDU
Son dakika haber | ÖLÜMLE TEHDİT EDEN KOCA ŞİDDETİNDEN KADES'LE KURTULDU
Son dakika haber | ÖLÜMLE TEHDİT EDEN KOCA ŞİDDETİNDEN KADES'LE KURTULDU
Son dakika haber | ÖLÜMLE TEHDİT EDEN KOCA ŞİDDETİNDEN KADES'LE KURTULDU
Son dakika haber | ÖLÜMLE TEHDİT EDEN KOCA ŞİDDETİNDEN KADES'LE KURTULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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