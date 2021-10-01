Son dakika haberleri: ÖĞRENCİLER ÖLÜM KORKUSUYLA OKULA GİDİYOR - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: ÖĞRENCİLER ÖLÜM KORKUSUYLA OKULA GİDİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, karayolundan geçerek okullarına gitmek zorunda olan öğrenci ve veliler, bölgeye üst geçit yapılmasını istedi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, karayolundan geçerek okullarına gitmek zorunda olan öğrenci ve veliler, bölgeye üst geçit yapılmasını istedi. Daha önce yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiğini ifade eden veliler, yoldan geçerken endişelendiklerini söyledi.

Ereğli Ören Mahallesi ortasından geçen Ereğli- Zonguldak yolu nedeniyle iki bölünmüş durumda. Karayolunun sol tarafında bulunan Ören Ortaokulu'na gitmek için Ereğli-Zonguldak yolundan karşı caddeye geçmek zorunda kalan öğrenciler, ölüm korkusuyla okullarına gidiyor. Veliler de çocuklarını büyük bir korkuyla okullarına gönderiyor. 17 Ağustos 2020 tarihinde Selma Cerrah'ın yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirmesiyle ailelerin tedirginlikleri daha da arttı. Okulların açılmasıyla birlikte bölgeye üst geçit isteyen veliler, çocuklarıyla birlikte karayolunda toplanarak tepkilerini dile getirdi.

Veli Önay Sönmez, Selahattin Yener ve Şengül Yener, çocuklarının okuldan çıkınca ana yola kadar işlerinden izin alarak kendilerinin eşlik ettiklerini anlattı. Karayollarının bölgeye üst geçit yapmasıyla sorunun çözülebileceğini ifade eden Önay Sönmez, "Burada ölümlü kaza da oldu. Şimdi okullar açıldı. Biz veliler olarak çok tedirginiz. Çocuklarımızın can güvenliği yok. Burada bir çocuğa araba çarpsa telafisi olmayan sonuçlar ortaya çıkabilir. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz." dedi.

Son dakika haberleri: ÖĞRENCİLER ÖLÜM KORKUSUYLA OKULA GİDİYOR

Son dakika haberleri: ÖĞRENCİLER ÖLÜM KORKUSUYLA OKULA GİDİYOR

Son dakika haberleri: ÖĞRENCİLER ÖLÜM KORKUSUYLA OKULA GİDİYOR

Son dakika haberleri: ÖĞRENCİLER ÖLÜM KORKUSUYLA OKULA GİDİYOR
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Sezai Temelli Vladimir Putin
Magazin Seda Sayan Alişan Şafak Sezer Kerem Kamışlı
Spor Umut Meraş Gökhan Töre Abdullah Avcı Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri: ÖĞRENCİLER ÖLÜM KORKUSUYLA OKULA GİDİYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 10:30:33. #1.11#