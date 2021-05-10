Son dakika haberleri... Oğlunu suça bulaştırdı diye çete liderine ateş püskürdü

Son dakika haberler... Afyonkarahisar'da merkezli 3 ilde gerçekleştirilen 'sosyal medya üzerinden bahis kuponu satışıyla' vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen 7 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da merkezli 3 ilde gerçekleştirilen 'sosyal medya üzerinden bahis kuponu satışıyla' vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen 7 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliyeye çıkarılan şahıslardan birisinin annesi ise çete lideri olduğu öne sürülen şahsa, 'tüh senin suratına, beter ol' diyerek küfür edip tepki gösterdi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri sosyal medya üzerinden yasa dışı 'bahis kuponu' kazandırma vaadiyle vatandaşı dolandırdıkları öne sürülen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde 7 kişinin sosyal medya üzerinden açtıkları sahte hesaplar ile bahis kuponu sattıkları ve bu yöntemle 15 kişiyi 70 bin 564 TL dolandırdıkları tespit edildi. Olayın ardından harekete geçen ekipler, Afyonkarahisar ile birlikte Ankara ve Bursa'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında gözaltına alınan 7 şahıs polis eşliğinde adliyeye sevk edildi. Şahıslardan Mevlüt Ü., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, İsmail Ö. Mert Güven L., Ömer S., Bekir Can E., Bilal Ş. ve İSA B. isimli toplam 6 şüpheli çıkarıldıkları Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

Şahısların adliyeye girişleri sırasında içlerinden birisinin annesi olduğu öğrenilen kadın ise çete üyesi olduğu öne sürülen şahsın arkasından 'tüh senin suratına, beter ol' diyerek küfür etmesi dikkatlerden kaçmadı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı