Son dakika haberleri: Nijer'de Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum yemin ederek görevine başladı

Son dakika haberlerine göre Nijer'de 21 Şubat'ta ikinci turu yapılan cumhurbaşkanı seçimini kazanan Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, başkent Niamey'de düzenlenen törenle yemin etti.