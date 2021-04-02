Son dakika haberleri: Nijer'de Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum yemin ederek görevine başladı
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Son dakika haberleri: Nijer'de Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum yemin ederek görevine başladı

Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Nijer'de Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum yemin ederek görevine başladı

Son dakika haberlerine göre Nijer'de 21 Şubat'ta ikinci turu yapılan cumhurbaşkanı seçimini kazanan Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, başkent Niamey'de düzenlenen törenle yemin etti.

Nijer'de 21 Şubat'ta ikinci turu yapılan cumhurbaşkanı seçimini kazanan Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, başkent Niamey'de düzenlenen törenle yemin etti.

Niamey'de Mahatma Gandhi Uluslararası Konferans Merkezi'nde düzenlenen yemin törenine, birçok Afrikalı devlet başkanı ve üst düzey yetkilinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı.

Oktay'ın, yemin töreninin ardından ikili temaslarda bulunması bekleniyor.

Nijer'de, 21 Şubat'ta ikinci turu yapılan cumhurbaşkanı seçimini, iktidar partisi PNDS-Tarayya'nın adayı Bazoum kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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