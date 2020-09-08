Son dakika haberleri... Nihat Doğan'ın ablası hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... Nihat Doğan'ın ablası hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Ünlü şarkıcı Nihat Doğan'ın ablası Fatma Doğan hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri... Nihat Doğan'ın ablası hayatını kaybetti
08.09.2020 21:09 | Son Güncelleme: 08.09.2020 21:13

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan'ın ablası Fatma Doğan hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Nihat Doğan, "Canım Ablam Fatma Doğan'ı (sevimli) kaybettik. Rabbim mekanını cennet etsin" dedi.

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan'ın ablası Fatma Doğan tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Nihat Doğan, "Canım Ablam Fatma Doğan'ı (sevimli) kaybettik. Rabbim mekanını cennet etsin. Peygamber Efendimize de komşu eylesin" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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