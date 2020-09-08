Son dakika haberleri... Nihat Doğan'ın ablası hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Ünlü şarkıcı Nihat Doğan'ın ablası Fatma Doğan hayatını kaybetti.
08.09.2020 21:09 | Son Güncelleme: 08.09.2020 21:13
Ünlü şarkıcı Nihat Doğan'ın ablası Fatma Doğan hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Nihat Doğan, "Canım Ablam Fatma Doğan'ı (sevimli) kaybettik. Rabbim mekanını cennet etsin" dedi.
Ünlü şarkıcı Nihat Doğan'ın ablası Fatma Doğan tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Nihat Doğan, "Canım Ablam Fatma Doğan'ı (sevimli) kaybettik. Rabbim mekanını cennet etsin. Peygamber Efendimize de komşu eylesin" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA