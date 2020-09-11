Son dakika haberleri: Niğde'de bir köy, karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Niğde'de bir köy, karantinaya alındı

Son dakika haberleri... NİĞDE'nin Çamardı ilçesinki Bademdere köyü, vaka sayısındaki artış nedeniyle koronavirüs tedbirleri gereği karantinaya alındı.

Son dakika haberleri: Niğde'de bir köy, karantinaya alındı
11.09.2020 02:55 | Son Güncelleme: 11.09.2020 02:59

NİĞDE'nin Çamardı ilçesinki Bademdere köyü, vaka sayısındaki artış nedeniyle koronavirüs tedbirleri gereği karantinaya alındı. 

Konuya ilişkin yazılı açıklama yayınlayan Çamardı Kaymakamlığı, koronavirüs vaka sayısının birden çok olması ve temaslı sayısının da fazla olması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda halk sağlığının korunması amacıyla Bademdere köyünün 14 gün süreyle karantina altına alındığını bildirdi. Açıklamada ayrıca, "Söz konusu karar gereğince adı geçen köyümüzde vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları, izolasyon kurallarına uymaları gerekmektedir. İstisnai durumlar dışında dışarıya çıkılmamasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede riayet göstermeleri gerekmektedir" denildi. 


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mansur Yavaş Meral Akşener Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Erol Evgin Demet Şener Ferhat Göçer Tayanç Ayaydın
Spor Can Bartu Metin Oktay Şenol Güneş Lionel Messi Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Sabah Fransa Antalya İtalyan
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Niğde'de bir köy, karantinaya alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 03:00:55. #1.15#
title