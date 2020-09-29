- Netanyahu'dan BM'de "Beyrut'ta yeni bir patlama olabilir" iddiası
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- Netanyahu'dan BM'de "Beyrut'ta yeni bir patlama olabilir" iddiası

29.09.2020 22:20 | Son Güncelleme: 29.09.2020 22:58

- Netanyahu'dan BM'de "Beyrut'ta yeni bir patlama olabilir" iddiası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler 75.

- Netanyahu'dan BM'de "Beyrut'ta yeni bir patlama olabilir" iddiası

TEL AVİV - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Lübnan'da Hizbullah'a ait gizli silah deposunun bulunduğunu, deponun yer aldığı bir haritayı paylaşarak Beyrut'ta yeni bir patlamanın olabileceğini iddia etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler'in 75. Genel Kurulu'na video mesaj yoluyla hitap etti. Netanyahu konuşmasında İsrail'in Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri ile imzaladığı ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasını hatırlatarak farklı Arap ve Müslüman ülkelerinin de İsrail ile barış anlaşması imzalayabileceğini ifade etti. Netanyahu, "Çok yakında daha fazla Arap ülkesinin barış anlaşmalarına katılacağından şüphem yok" diye konuştu.

Başbakan Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planına değinerek bu kapsamında Filistin ile müzakereye hazır olduklarını belirtti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'a ait gizli silah deposunun bulunduğunu iddia eden ve depoların yer aldığı bir haritayı gösteren Netanyahu, "Beyrut Limanı'nda geçtiğimiz ay korkunç bir patlama oldu. Bir sonraki patlama Beyrut'un Janah Mahallesi'nde olabilir. Burada Hizbullah'ın gizli bir silah deposu var, etrafı sivillere ait evlerle çevrili. Janah sakinlerine sesleniyorum. Şimdi harekete geçmeli ve bunu protesto etmelisiniz. Çünkü burada patlama olursa başka bir trajedi yaşanabilir" dedi.

Konuşmasında İran'ı da hedef alan Netanyahu, "İran'ı durdurmanın yolu onlara azami seviyede baskı uygulamak. Yarın savaşı önlemek için bugün İran'ı durdurmalıyız" dedi.

- Netanyahu'dan BM'de 'Beyrut'ta yeni bir patlama olabilir' iddiası
- Netanyahu'dan BM'de 'Beyrut'ta yeni bir patlama olabilir' iddiası
- Netanyahu'dan BM'de 'Beyrut'ta yeni bir patlama olabilir' iddiası
- Netanyahu'dan BM'de 'Beyrut'ta yeni bir patlama olabilir' iddiası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / JERİES BASSİER

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