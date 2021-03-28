Son dakika haberleri | Myanmar'da güvenlik güçleri, protestolarda ölenlerden birinin cenaze törenine katılanlara ateş açtı
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Son dakika haberleri | Myanmar'da güvenlik güçleri, protestolarda ölenlerden birinin cenaze törenine katılanlara ateş açtı

Anadolu Ajansı / Emel Gözellik - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Myanmar'da güvenlik güçleri, protestolarda ölenlerden birinin cenaze törenine katılanlara ateş açtı

Son dakika gündem haberi: Myanmar'da güvenlik güçleri, askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolarda dün hayatını kaybedenlerden birinin cenazesi için toplanan kalabalığa ateş açtı.

Myanmar'da kanlı gün: 100 gösterici hayatını kaybetti
Myanmar'da kanlı gün: 100 gösterici hayatını kaybetti

Myanmar'da güvenlik güçleri, askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolarda dün hayatını kaybedenlerden birinin cenazesi için toplanan kalabalığa ateş açtı.

The Guardian'daki habere göre, cumartesi düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu yaşamını yitiren 114 kişiden biri olan 20 yaşındaki Thae Maung Maung'un cenaze töreni Bago kentinde yapıldı.

Cenazeye katılanlardan bazıları, güvenlik güçlerinin tören sırasında kendilerine ateş açtığını kaydetti.

Törende ölen ya da yaralanan olup olmadığıyla ilgili bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan ülke basınındaki haberlerde, göstericilerin bugün düzenlediği protestolarda güvenlik güçlerinin müdahale etmesi sonucu iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Myanmar'da güvenlik güçlerinin müdahalesine tepkiler

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolarda güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesinin şiddetinin artmasını kuvvetle kınamıştı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "uluslararası toplumun tüm çağrılarına karşın Myanmar'da darbe rejiminin sivil halka karşı uyguladığı ölümcül şiddetin daha da artırmakta olduğunun kaygıyla izlendiği" kaydedilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ordunun göstericilere müdahalesinin "kabul edilemez" olduğunu belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Myanmar güvenlik güçlerinin döktüğü kandan dehşete düştük, cunta, azınlığa hizmet için insanların hayatını feda ediyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD, Avustralya, Kanada, Almanya, Yunanistan, İtalya, Japonya, Danimarka, Hollanda, Yeni Zelanda, Güney Kore ve İngiltere savunma bakanları, Myanmar güvenlik güçlerinin silahsız darbe karşıtı göstericilere yönelik "ölümcül güç kullanımını" kınamıştı. Söz konusu 12 ülkenin savunma bakanları yaptıkları ortak açıklamada, Myanmar ordusuna şiddete son verme ve eylemleriyle Myanmar halkına karşı kaybettiği saygıyı ve güvenilirliği yeniden tesis etme çağrısında bulunmuştu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 400'ün üzerinde gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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