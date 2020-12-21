Son dakika haberi: Otomobilin çarptığı trafik polisi ağır yaralandı
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Son dakika haberi: Otomobilin çarptığı trafik polisi ağır yaralandı

21.12.2020 18:13 | Son Güncelleme: 21.12.2020 18:33

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Ula ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu trafik polisi ağır yaralandı.

Muğla'nın Ula ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu trafik polisi ağır yaralandı.

Polis ekipleri, Akçapınar Mahallesi Ağaçlı Yol mevkisinde, ağaç kesimi nedeniyle kontrollü geçişi sağlamak için tedbir aldı.

Yoldan geçen İngiliz uyruklu Deren John Lam'ın kullandığı otomobil, yolda kontrolü sağlamaya çalışan trafik polisi Ercan Say'a çarptı.

Kazada ağır yaralanan Say, 112 Acil Servis ekiplerince Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İngiliz sürücü gözaltına alındı.

Son dakika haberi: Otomobilin çarptığı trafik polisi ağır yaralandı
Son dakika haberi: Otomobilin çarptığı trafik polisi ağır yaralandı
Son dakika haberi: Otomobilin çarptığı trafik polisi ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Gökgedik

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