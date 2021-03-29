Yangında bir evin çatısı katı kullanılamaz hale geldi
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Yangında bir evin çatısı katı kullanılamaz hale geldi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki bir evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki bir evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gerişburnu Mahallesi'nde İsmail Sağır'a ait 2 katlı evin çatı bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Hızla yayılarak evin çatısını saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın nedeniyle evin çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Yangında bir evin çatısı katı kullanılamaz hale geldi
Yangında bir evin çatısı katı kullanılamaz hale geldi
Yangında bir evin çatısı katı kullanılamaz hale geldi
Yangında bir evin çatısı katı kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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