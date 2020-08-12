Son dakika haberleri... MSB: "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" Son dakika haberine göre MSB: "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Irak'ın kuzeyi Haftanin'de ve Zap'ta tespit edilen toplam 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Irak'ın kuzeyi Haftanin'de ve Zap'ta tespit edilen toplam 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda, Irak kuzeyi Haftanin'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Zap'ta belirlenen 1 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sırasında siviller ve sivil yerleşim yerleri hedef alınmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA