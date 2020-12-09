Son dakika haberleri: Motosikletle onlarca ülkeyi gezen Osman Gürsoy hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: Motosikletle onlarca ülkeyi gezen Osman Gürsoy hayatını kaybetti

09.12.2020 15:13 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:54

Son dakika haberlerine göre Motosikletle birçok ülkeyi gezen Ordulu Osman Gürsoy, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Motosikletle birçok ülkeyi gezen Ordulu Osman Gürsoy, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun yıllar yurt dışında çalıştıktan sonra satın aldığı 1960 model motosikletiyle 30 yıl boyunca birçok ülkeyi gezen Gürsoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi gördüğü özel hastanede vefat etti.

Hastane morgundan alınan Gürsoy'un cenazesi, özel kıyafetli ekipler tarafından cenaze nakil aracıyla Altınordu ilçesindeki Nizamettin Mahallesi'ne getirildi.

Gürsoy'un cenazesi, az sayıda kişinin katıldığı cenaze namazının ardından aynı bölgedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Gürsoy'un yeğeni Hayati Akyol, gazetecilere, motosiklet tutkunu dayısının birçok ülkeyi gezdiğini söyledi.

Dayısının hayat dolu ve çevre dostu bir insan olduğunu aktaran Akyol, vefatı dolayısıyla üzgün olduklarını belirtti.

Son dakika haberleri: Motosikletle onlarca ülkeyi gezen Osman Gürsoy hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Motosikletle onlarca ülkeyi gezen Osman Gürsoy hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Motosikletle onlarca ülkeyi gezen Osman Gürsoy hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Motosikletle onlarca ülkeyi gezen Osman Gürsoy hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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