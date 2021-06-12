Motosiklet, bisikletli çocuğa çarptı: 2 yaralı
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Motosiklet, bisikletli çocuğa çarptı: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen - Haberler | Güncel

KARAMAN'da bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Tuana Dölek'e (11) motosiklet çarptı.

KARAMAN'da bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Tuana Dölek'e (11) motosiklet çarptı. Kazada, yaklaşık 16 metre sürüklenen Tuana Dölek ile motosiklet sürücüsü Mustafa Sönmez (29) yaralandı.

Kaza, Nefise Sultan Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Bisikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Tuana Dölek'e, Mustafa Sönmez yönetimindeki 70 AAD 695 plakalı motosiklet çarptı. Tuana Dölek, çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletle birlikte 16 metre sürüklendi. Yaralanan Tuana Dölek ve Mustafa Sönmez, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 


Motosiklet, bisikletli çocuğa çarptı: 2 yaralı
Motosiklet, bisikletli çocuğa çarptı: 2 yaralı
Motosiklet, bisikletli çocuğa çarptı: 2 yaralı
Motosiklet, bisikletli çocuğa çarptı: 2 yaralı
Motosiklet, bisikletli çocuğa çarptı: 2 yaralı
Motosiklet, bisikletli çocuğa çarptı: 2 yaralı
Motosiklet, bisikletli çocuğa çarptı: 2 yaralı
Motosiklet, bisikletli çocuğa çarptı: 2 yaralı
Motosiklet, bisikletli çocuğa çarptı: 2 yaralı
Motosiklet, bisikletli çocuğa çarptı: 2 yaralı
Motosiklet, bisikletli çocuğa çarptı: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen

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