Son dakika haberi: Motosiklet tamirhanesinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı

ADIYAMAN (İHA) - Motosiklet tamirhanesinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı

ADIYAMAN Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet tamirhanesinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Olay, gece Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde İlker Sığırcı'ya ait motosiklet tamirhanesinde meydana geldi. İşyerinin içinde yaktıkları ateşin sıçraması sonucu motosikletlerden dökülen yakıt ve yağları tutuşturdu. Yangın kısa sürede büyüdü. İşyerindeki İlker Sığırcık ve arkadaşı Yahya Lüleci yangını söndürmek isterken yangında mahsur kaldı. Yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Ekipler ağır yaralanan İlker Sığırcı ile arkadaşı Yahya Lüleci'yi iş yerinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince önce Gölbaşı Devlet Hastanesine daha sonra da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.