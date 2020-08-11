Son dakika haberleri: 'Minik herkül' kendisi gibi engelli Ayzanur ile dünya evine girdi
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Son dakika haberleri: 'Minik herkül' kendisi gibi engelli Ayzanur ile dünya evine girdi

Son dakika haberleri: 'Minik herkül' kendisi gibi engelli Ayzanur ile dünya evine girdiSİVAS'ta doğuştan boy kısalığı bulunan 1 metre 25 santimetre boyundaki bedensel engelli milli halterci Abdullah Kayapınar (28), kendisi gibi doğuştan boy kısalığı olan 1 metre 20 santimetre boyundaki Ayzanur Yaşar (23) ile dünya...

11.08.2020 16:10 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:25

'Minik herkül' kendisi gibi engelli Ayzanur ile dünya evine girdi

SİVAS'ta doğuştan boy kısalığı bulunan 1 metre 25 santimetre boyundaki bedensel engelli milli halterci Abdullah Kayapınar (28), kendisi gibi doğuştan boy kısalığı olan 1 metre 20 santimetre boyundaki Ayzanur Yaşar (23) ile dünya evine girdi.

Olimpiyat kotalı paralimpik halter büyükler Avrupa ikincisi ve Türkiye rekortmeni milli sporcu Abdullah Kayapınar, hayatını kendisi gibi bedensel engelli olan Ayzanur Yaşar (23) ile birleştirdi.

Genç çiftin Sivas Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen nikahlarını Belediye Başkanı Hilmi Bilgin kıydı. Nikah şahitliğini ise Sivas Valisi Salih Ayhan, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç yaptı. Vali Ayhan, genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek, nikah cüzdanını geline teslim etti. Nikah törenine genç çiftin yakınları, Bedensel Engelliler Milli Takım Antrenörü Mehmet Semih Ceylan ve sporcu arkadaşları katıldı.

Milli sporcu Abdullah Kayapınar, çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Eşimle bir yakınımız sayesinde tanıştık" dedi.

Gelin Ayzanur Yaşar ise evlenmelerine vesile olanlara teşekkür etti.

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Son dakika haberleri: 'Minik herkül' kendisi gibi engelli Ayzanur ile dünya evine girdi

Kaynak: DHA

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