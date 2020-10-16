Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan EBA TV Anaokulu'na ilişkin çağrı Açıklaması
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Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan EBA TV Anaokulu'na ilişkin çağrı Açıklaması

16.10.2020 16:29 | Son Güncelleme: 16.10.2020 16:29
Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan EBA TV Anaokulu'na ilişkin çağrı Açıklaması

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "EBA TV Anaokulu açıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "EBA TV Anaokulu açıldı. Bugün uzaktan eğitimin bir parçası olarak yayın yapıyoruz. İçeriklerimiz çocuğa uygun, çocuk menfaatini ve müfredatımızı destekler nitelikte." ifadelerini kullandı.

Selçuk, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, anaokulu çağındaki çocukların televizyon dizisi, magazin programı izlediğini, haberleri hiç kaçırmadığını çok gördüklerini ve bu durumun yanlışlığının altını defalarca çizdiklerini belirtti.

Çizgi film içeriklerinin pedagojik açıdan değerlendirilmesi gerektiğini konuştuklarını ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Ama eleştirmekten ve hatta yol göstermekten öte yapmamız gereken bir şey vardı: Harekete geçmek... Okul öncesi eğitim bizim için çok önemli, çok özeldir. EBA TV Anaokulu açıldı. Bugün uzaktan eğitimin bir parçası olarak yayın yapıyoruz. İçeriklerimiz çocuğa uygun, çocuk menfaatini ve müfredatımızı destekler nitelikte."

Bakan Selçuk, bugün erken çocukluk eğitimine ilişkin tanıtım toplantısı gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Kartondan yapılmış bir televizyonun görselini paylaşan Selçuk, "Bu fotoğraf, çocuklar için. Şimdi sizlerden ricam, bir mukavva kutu bulup ortasını keserek, yanlarına düğmeler çizip, tepesine de çataldan iki tane anten ekleyerek bu televizyondan yapmanız, sonra da EBA TV Anaokulu'nu açıp derslere başlamanız. Bekliyorum fotoğraflarınızı..." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş

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